Pamiątki po Karolu Wojtyle pilnie poszukiwane

Celem projektu jest pozyskanie oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowych świadectw związanych z mniej znanym okresem życia papieża św. Jana Pawła II, jakim była akademicka działalność na uczelniach w Lublinie i Krakowie. – To naprawdę ostatni moment, żeby ocalić od zapomnienia nie tylko świadectwa materialne, ale i relacje świadków, do których w razie potrzeby możemy przyjechać - mówi Ewa Celińska-Pyśk, koordynator projektu.

Projekt ma też drugi cel. – Chodzi o inicjatywę obywatelską, w którą są zaangażowani wolontariusze. Pomagają nawiązywać kontakty ze świadkami historii oraz pozyskiwać materiały i wspomnienia, ale później angażują się także w ich opracowywanie i publikację – zaznacza Celińska-Pyśk.

Zebrane pamiątki po Karolu Wojtyle zostaną w przyszłości zostaną zdigitalizowane i udostępnione na stronie muzeum i w mediach społecznościowych.

W tym momencie pojawiają się kolejne podmioty, które są zainteresowane projektem. - Oczywiście wspiera nas Katolicki Uniwersytet Lubelski. Jest to praca długotrwała, póki co gromadzimy bazę osób, które miały styczność z Karolem Wojtyłą, ale już pozyskaliśmy pierwsze nazwiska i powoli kroczymy do przodu - opowiada Celińska-Pyśk.