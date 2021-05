„Partia jest martwa” kontra „Wyjdziemy wzmocnieni”. Co się dzieje w PO?

Głośne odejścia z lubelskiej PO zaczęły się na początku tego roku. Najboleśniejsza dla partii była decyzja Joanny Muchy, która w styczniu zdecydowała o przyłączeniu się do Ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Potem z partii odeszli byli posłowie: Magdalena Marek i Mariusz Grad. Ten ostatni był szefem partyjnych struktur w Tomaszowie Lubelskim.

Innego zdania jest działacz partii z Lublina (chce zachować anonimowość). – Odejścia to tylko wierzchołek problemu. PO w regionie jest martwa – twierdzi. - Nie ma spotkań, kiedy trzeba było robić kampanię wyborczą, to zgłaszało się ledwie kilka osób. Nie ma aktywnych struktur w Lubartowie czy Puławach, w Białej Podlaskiej mamy prezydenta z PO, ale jeśli chodzi o działalność partyjną, to ona praktycznie nie istnieje – opowiada.

Niespokojnie w radzie miasta

Nieco ponad tydzień temu Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, po raz pierwszy publicznie zadeklarował, że w wyborach samorządowych w 2023 będzie walczył o reelekcję. Wcześniej nie mówił o tym oficjalnie, jak tłumaczył, zmienił zdanie bo zaczęły się pojawiać w nazwiska innych kandydatów.

Nieoficjalnie mówi się jednak, że Żuk, który jest też szefem PO w województwie zapowiedział wyborczy start, żeby uspokoić nastroje w partii i w Radzie Miasta Lublin. Zwłaszcza, że pojawiły się pogłoski, że trzy radne z prezydenckiego klubu – Jadwiga Mach, Monika Kwiatkowska i Maja Zaborowska – podjęły negocjacje w sprawie przyłączenia się do ruchu Szymona Hołowni. Żadna z nich nie należy do PO, ale ewentualne odejście z klubu czterech radnych oznaczałoby utratę przez klub większości w radzie miasta.