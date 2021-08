Piękna strona województwa lubelskiego. W najbliższy weekend odwiedź szlak rowerowy pod Nałęczowem. „Kraina Jana Pocka” kusi krajobrazem Michał Wolski

Piękne widoki, wąwozy i zabytki. To jedne z atrakcji tej mało znanej trasy rowerowej. Idealny na to lato, mało znany wiejski szlak. Szlak rowerowy „Kraina Jana Pocka" to wspaniały pomysł na weekendową wycieczkę.