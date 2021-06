Piękny jubileusz. 100-lecie szkoły specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie. Zobacz zdjęcia

Nagrodę przyznano za konsekwentnie prowadzony i spójny program edukacji, wychowanie oparte na szacunku do historii, tradycji i kultury polskiej, kształtowanie poczucia własnej wartości budowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, dbałość o stałe podnoszenie jakości kształcenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik, dostosowanych do możliwości intelektualnych uczniów, realizację programów integracyjnych, inspirowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy, dostrzeganie ich potencjału oraz rozwijanie talentów i pasji, a także za aktywność społeczną, wrażliwość na problemy osób niepełnosprawnych oraz dbałość o dobro wspólne małej ojczyzny.

- Aktualnie do szkoły chodzą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Wśród nich są także dzieci z zespołem Downa. Od 2003 roku uczą się tu również dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Łącznie jest 270 uczniów i 173 nauczycieli. Klasy są 4-12-osobowe. Mamy uczniów do 20 roku życia – wyliczała nam Bożenna Kowalik, dyrektor szkoły.