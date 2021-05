Pierwszy dzień Święta Politechniki Lubelskiej: doktorat honoris causa PL dla krakowskiego mechanika

Ze względu na pandemię i związane z nią obostrzenia, uroczystości rocznicowe odbywają się w formie hybrydowej i są streamingowane na żywo na stronie internetowej i mediach społecznościowych uczelni. Obok reprezentacji społeczności akademickiej Politechniki Lubelskiej w auli St. Podkowy na Wydziale Mechanicznym PL zasiadło wielu ważnych gości – przedstawicieli rektorów i prorektorów lubelskich uniwersytetów, innych zaprzyjaźnionych uczelni oraz władz miasta i regionu.

13 maja to niezwykły dzień dla Politechniki Lubelskiej, bo właśnie tego dnia 68 lat temu uchwałą ówczesnej Rady Ministrów utworzona została w Lublinie Wieczorowa Szkoła Inżynierska, którą przekształcono później w Wyższą Szkołę Inżynierską, a następnie w Politechnikę Lubelską. Obecnie uczelnia zatrudnia łącznie 1100 pracowników i kształci ok. 7,7 tys. studentów na 22 kierunkach w 6 wydziałach. Jej mury opuściło do tej pory ponad 62 tys. absolwentów.