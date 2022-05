Piłkarki nożne ekstraligowego Górnika Łęczna wciąż są w grze o złoto mistrzostw Polski. W sobotę podejmą Medyka Konin

– W Łodzi odnieśliśmy na pewno bardzo cenne zwycięstwo – mówi Robert Makarewicz, trener Górnika. – To był mecz z wymianą ciosów, ale to my byliśmy lepszą drużyną i zasłużenie wywalczyliśmy trzy oczka, rewanżując się ekipie UKS SMS za porażkę z rundy jesiennej.

Na cztery kolejki przed końcem trwającej kampanii, nie wszystko zależy od łęcznianek. Zielono-czarne chcąc ostatecznie triumfować w ekstralidze muszą wygrać wszystkie potyczki i liczyć na dwie wpadki łodzianek, ponieważ mają od nich gorszy bilans bezpośrednich meczów (w Łęcznej UKS SMS wygrał aż 5:0).

Trzeba też uważać na Czarnych Sosnowiec, które są na najniższym stopniu podium i mają tyle samo oczek (40), co Górnik.

– Przed nami ważne cztery kolejki Ale najważniejszy teraz jest mecz z Medykiem, który jest marką samą w sobie – wyjawia Makarewicz. – To zespół kilkukrotnego mistrza Polski, pomimo tego, że w tym sezonie spisuje się nieco gorzej (szósta lokata w tabeli – 24 pkt. – red). Ale jest to drużyna potrafiąca spłatać figla i potrafiąca grać w piłkę, więc musimy być optymalnie przygotowani na to spotkanie. Chcemy zając jak najwyższe miejsce. Wiem, że nie do końca już wszystko jest w naszych rękach, nogach i głowach, ale przed wszystkimi zespołami z pierwszej czwórki potyczki, w których trzeba zagrać bardzo dobrze.