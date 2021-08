Piłkarki ręczne MKS FunFloor Perła Lublin kończą ciężki okres przygotowawczy przed startem sezonu. Zobacz zdjęcia z treningu

Zespół rozegrał już sporo meczów kontrolnych, uczestniczył m.in. w turnieju w Czechach. - Były to zdecydowanie najbardziej wymagające mecze. Zagraliśmy z przeciwnikami z wysokiej półki, jeśli chodzi o poziom sportowy. Nasz zespół pokazał, że potrafimy grać z bardzo dobrymi przeciwnikami. Natomiast mamy jeszcze nad czym pracować i będziemy szlifować grę do pierwszego meczu w lidze – twierdzi trenerka MKS.

W czwartek lublinianki zagrają jeszcze towarzysko z Piotrcovią Piotrków Trybunalski, a 7 września rozpoczną walkę o ligowe punkty. - Mecze w okresie przygotowawczym rządzą się swoimi prawami. Zespoły nie przygotowują się do konkretnych spotkań, tylko idą swoim planem przygotowań. Tak samo było z nami. Nie patrzyliśmy na to, kiedy przyjdzie forma. To okres przygotowawczy i wszystko zostanie zweryfikowane dopiero w lidze. A miniony sezon pokazał, że punkty od pierwszego do ostatniego meczu będą bardzo istotne – podkreśla Monika Marzec.