Piłkarze Wisły Puławy zmierzą się w sobotę na wyjeździe z Polonią Warszawa

Ostatnio nie wiedzie się najlepiej puławianom w ligowych rozgrywkach, gdyż z trzech meczów rozegranych przez Wisłę Puławy w ciągu dziewięciu dni, dwa ostatnie zespół trenera Mariusza Pawlaka przegrał.

– Cały czas chcemy mieć kontakt z czołówką, a już po pierwszych kolejkach widać, że liga w tym sezonie będzie bardzo wyrównana i różnice punktowe mogą być minimalne. Dlatego niezwykle ważne będzie, żeby w każdym meczu punktować – podkreśla Łukasz Wiech, zawodnik Wisły Puławy.

– Wiele osób po ruchach transferowych Polonii przed sezonem stawiało ją w roli faworyta do awansu. Takie kluby jak Polonia, czy rok temu Ruch Chorzów to wartość dodatnia dla drugiej ligi. Nie wystartowali najlepiej, ale na pewno są mocna ekipą. Nasz sztab szkoleniowy przed każdym pojedynkiem pokazuje nam mocne, jak i słabe strony każdej drużyny, więc myślę, że będziemy dobrze przygotowani do tej potyczki – dodaje.

Wisła po sześciu rozegranych meczach spadła na szóste miejsce wtabeli eWinner 2. Ligi, mając na koncie 9 pkt. (3 zwycięstwa i 3 porażki). Z kolei Polonia ma w dorobku sześć oczek (1 wygrana, 3 remisy, 1 przegrana) i plasuje się na czternastej pozycji. Warszawianie rozegrali jednak o jeden mecz mniej. Liderem jest aktualnie ekipa Kotwicy kołobrzeg (16 pkt.).