Pisaliśmy w „Kurierze”: Mandaty lądują w koszu [17 maja 2001]

Na koniec roku 1999 kwota ta wynosiła w skali naszego województwa ok. 4,66 mln zł, na przełomie lat 2000/2001 urosła do 6,72 mln zł, a ostatnie dane z kwietnia mówią już o 7,11 mln zł.

– W minionym roku wystawiliśmy ponad 65 tys. tzw. tytułów egzekucyjnych. W tym roku przygotowujemy ich ok. 5 tys. miesięcznie. Do 10 dnia miesiąca mamy komplet odcinków mandatów nałożonych w ubiegłym miesiącu przez policję, bo to ona jest głównym karzącym. Od tej chwili odzyskanie należności zależy głównie od urzędu skarbowego, który egzekwuje długi – mówi zasypana dokumentami szykowanymi dla skarbówek Adela Wrzos z wydziału administracyjnego UW w Lublinie.