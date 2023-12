Plan sparingów trzecioligowej Avii Świdnik. Nowy zawodnik w Podlasiu Biała Podlaska

Plan sparingów ogłosił sztab szkoleniowy wicelidera tabeli Avii Świdnik. Łukasz Mierzejewski, trener żółto-niebieskich zaplanował dziewięć meczów kontrolnych, w tym dwa spotkania jednego dnia. Wszystko wskazuje na to, że wszystkie potyczki oprócz starcia z Pogonią Grodzisk Mazowiecki odbędą się na boisku pod balonem w Świdniku.

Avia zmierzy się kolejno z: Stalą Kraśnik i Ładą Biłgoraj (20 stycznia), Chełmianką Chełm (27 stycznia), Pogonią Grodzisk Mazowiecki (3 lutego), Stalą Stalowa Wola (10 lutego), Wisłą Puławy i Podlasiem Biała Podlaska (17 lutego) oraz z Orlętami Spomlek Radzyń Podlaski i Tomasovią Tomaszów Lubelski (24 lutego).

We wtorek (19 grudnia) piłkarze Podlasia Biała Podlaska rozpoczęli treningi indywidualne w celu adaptacji organizmu do intensywnej pracy w nadchodzącym okresie przygotowawczym. W ciągu najbliższych trzech tygodni skupią się na kształtowaniu pojemności i mocy tlenowej oraz adaptacji organizmu do treningu siły mięśniowej, mocy i szybkości. Zajęcia drużynowe po raz pierwszy w nowym roku odbędą się 8 stycznia.