Plenerowe miejscówki w Lublinie idealne na lato. Zobacz przegląd miejsc "pod chmurką" [21.06]

SEZONlokalizacja: Złota 2, podwórko za pubem U FotografaMagiczne podwórko wśród staromiejskich kamienic, pełne dobrej muzyki, piwa rzemieślniczego i kolorowych świateł. Ponad 100 leżaków i imprezy, które potrafią się przeciągnąć do rana. A jak zgłodniejecie to czekają na Was pyszne zapiekanki. CZYNNE:śr. 19:00 - 00:00czw. 19:00 - 00:00pt. 19:00 - 3:00sob. 17:00 - 3:00ndz. 15:00 - 00:00

Nadesłane