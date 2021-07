Pływak AZS UMCS Lublin, Jan Hołub, ofiarą olimpijskiego skandalu

- Sytuacja jest przykra. Zostaliśmy oszukani przez nasz związek, który zachował się nieprofesjonalnie – mówi Jan Hołub. Tym samym grupa sportowców reprezentujących w Tokio województwo lubelskie zmniejszyła się z dziewięciu do ośmiu osób.

W igrzyskach olimpijskich wystartują pływacy, którzy uzyskali kwalifikacje A i mają prawo startu w konkurencjach indywidualnych oraz zawodnicy z kwalifikacjami B, którzy mogą startować tylko w sztafetach (chyba, że otrzymali ze Światowej Federacji Pływackiej zaproszenie do startu indywidualnego). W każdej ze sztafet może być dwóch pływaków z kwalifikacją B.

Polski Związek Pływacki mimo że wiedział o tych zasadach, zdecydował się wysłać do Tokio więcej zawodników z kwalifikacją B, niż miał do tego prawo. Na miejscu okazało się, że światowe władze nie zgodzą się na ich start na olimpijskiej pływalni.

Jan Hołub uważa, że w Polskim Związku Pływackim nie ma osoby, która ogarniałaby wszystkie regulaminowe zawiłości i to doprowadziło do przykrej sytuacji. - Związek wysłał pismo do FINA (Światowej Federacji Pływackiej – red.) z pytaniem, czy mogą zgłosić więcej zawodników. Nie dostali żadnej odpowiedzi, więc to też trochę wina FINA. Ale skoro nie było odpowiedzi twierdzącej, to można uznać odmowę. Natomiast związek, zarząd, prezes, czy może trener główny zdecydowali, że wyślą nas więcej. I wyszło, jak wyszło – mówi Jan Hołub.