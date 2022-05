Po dwóch latach powracają Dni Włodawy. Imprezę otworzy Andrzej Duda

Koncerty gwiazd i obecność prezydenta, a to wszystko w ramach obchodów Dni Włodawy, które odbędą się na początku lipca. W tym roku wyjątkowo imprezowa scena stanie w nowej lokalizacji. Zamiast targowiska miejskiego, mieszkańcy spotkają się przy odnowionym Czworoboku. Na otwarcie zrewitalizowanej części rynku przybędzie prezydent Andrzej Duda i to właśnie on odda ją do użytku mieszkańcom. Wizyta głowy państwa będzie stanowiła oddzielną część imprezy, podczas której postawiono na pokazanie dorobku włodawskiej społeczności.

– Jeżeli w sobotę zaszczyciłby nas Prezydent swoją obecnością, chcielibyśmy przedstawić na dużej scenie Kantatę o Włodawie, która została napisana i wydana w zeszłym roku na płycie. Jest to bardzo ciekawa muzycznie rzecz napisana przez włodawskich pisarzy i literatów, dodatkowo została do tego nagrana i zaaranżowana muzyka w studiu Fanfara w Lublinie zaśpiewana przez Chór Ziemi Włodawskiej "Vlodaviensis" oraz solistów. Chcielibyśmy zaprezentować zaangażowanie tylu osób – mówi Łukasz Zdolski, dyrektor Włodawskiego Domu Kultury.