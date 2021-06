Po meczu Motoru Lublin ze Stalą Gorzów: niespodziewany bohater gospodarzy (+ZDJĘCIA)

Gospodarze w niedzielnym spotkaniu nie mieli lidera. Żaden z zawodników nie wywalczył dwucyfrowej zdobyczy punktowej. Wszyscy jednak dokładali się do dorobku drużyny, a w najważniejszym momencie „odpalił” Grigorij Łaguta. Rosjanin jechał przeciętne zawody, ale w 15. wyścigu nie dał szans Bartoszowi Zmarzlikowi i Martinowi Vaculikowi. - Nie chcę mówić, co zmieniłem przed tym biegiem. O pewnych rzeczach się nie opowiada – przyznał Rosjanin.

W biegach 1-13 gorzowianie aż dziewięć razy kończyli wyścig na pierwszym miejscu. - Robimy, co możemy. Szukamy regulacji motocykli, natomiast przegrywamy starty, co dla nas jest niecodzienne – mówił Jarosław Hampel, który w 10. biegu pokonał Zmarzlika. - Jego obecność z tyłu jeszcze bardziej dopingowała do szybkiej jazdy. Pędziłem do przodu – śmiał się doświadczony żużlowiec Motoru.

W biegach nominowanych, to już lublinianie mijali linię mety na pierwszych pozycjach. Grigorij Łaguta wybił gorzowianom marzenia o wygranej w Lublinie, ale kilka minut wcześniej równie ważne zwycięstwo odniósł Dominik Kubera. 22-letni zawodnik zdobył w niedzielę 9 punktów, czyli dokładnie tyle, co w trzech wcześniejszych meczach łącznie.