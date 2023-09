„Pociąg Marzeń” wrócił znad jeziora Firlej

- Dzieci spędziły ten czas bardzo aktywnie. Oprócz zajęć w ośrodku i nad jeziorem, uczestniczyły też w wycieczce do Lublina, gdzie zwiedziły między innymi Arenę Lublin oraz skansen. Zajęcia, które prowadziliśmy były dostosowane do ich potrzeb. Stawialiśmy też na to, żeby dzieci nawiązy-wały ze sobą relacje – tłumaczy Katarzyna Mazur, kierownik turnusu.