Posłowie opozycji o rozpoczęciu nowego roku szkolnego: „Nie jesteśmy przygotowani”

Marta Wcisło, posłanka KO zaznaczyła, że znane są dane ogólnokrajowe. - Wynika z nich, że uczniowie i nauczyciele się nie szczepią. Zabrakło zachęt do szczepień dla tych grup – oceniła.

Zdaniem parlamentarzystów zmarnowano czas w czerwcu, kiedy trzeba było zorganizować akcję szczepień w szkołach tak, żeby mogła rozpocząć się na początku września. Tymczasem działania w tym zakresie podejmowane są dopiero teraz.

- To oznacza, że szczepienia w szkołach ruszą najwcześniej na początku października – mówił Krawczyk. - Najważniejszym celem było, żeby młodzież mogła się uczyć stacjonarnie. Powrót do nauki zdalnej to będzie katastrofa, ale obawiamy się, że do niej dojdzie - dodał.