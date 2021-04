Poważny wypadek w powiecie bialskim. W Krzewicy zderzyły się dwie osobówki. Zobacz zdjęcia

Służby ratunkowe przybyłe na miejsce zdarzenia zastały kierowcę audi, leżącego na drodze. Mężczyzna był przytomny i nie miał widocznych obrażeń. Z kolei kierowca hondy był zablokowany w samochodzie.

- Pojazdy biorące udział w wypadku znajdowały się na jezdni w odległości około 150 metrów od siebie. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wykonali dostęp do poszkodowanego poprzez usunięcie drzwi przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Pomogli także ratownikom pogotowia w ewakuacji osoby z samochodu i transporcie do karetki. Poszkodowani zostali zabrani do szpitala. Strażacy odłączyli akumulatory w obu pojazdach oraz zakręcili zawór w instalacji gazowej LPG w hondzie - opisują strażacy z komendy miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.