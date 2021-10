Powiat bialski. Napadli i pobili mężczyznę w jego domu. Powodem były zeznania, jakie złożył wcześniej na policji Adrianna Romanek

Lubelska Policja

27-latek oraz jego 30-letni współpracownik wtargnęli do mieszkania mężczyzny, pobili go oraz ukradli mu 900 złotych. Powodem ich zachowania miały być porachunki za złożone przez pokrzywdzonego zeznania. Sprawcom może grozić teraz nawet do 12 lat pozbawienia wolności.