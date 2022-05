Powiat biłgorajski. Pijany kierowca BMW chciał przekupić policjantów. Teraz grozi mu 10 lat więzienia OPRAC.: Redakcja

KPP Biłgoraj

Nawet do 10 lat pozbawienia wolności grozi kierowcy BMW, który próbował przekupić policjantów. Wcześniej mężczyzna pod wpływem alkoholu wjechał do rowu na drodze do Biłgoraja.