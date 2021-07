Powiat chełmski: Motolotnia spadła, a pilot zniknął. Chciał przemycić 2 tys. paczek papierosów bez akcyzy

Tuż przed północą 13 lipca br., funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Dołhobyczowie, podczas prowadzonych działań związanych z ochroną granicy państwowej, zauważyli obiekt latający poruszający się na dość dużej wysokości. Z kierunku wschodniego przemieszczał się on w głąb terytorium Polski. Funkcjonariusze podejrzewając, iż może to być motolotnia użyta do przemytu nielegalnego towaru, monitorowali jej dalszy przelot.