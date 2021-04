Powiat lubartowski: Syn ugodził ojca nożem, a matka zmyła krew. Do sądu wpłynął akt oskarżenia

Do jednej z takich awantur miało dojść wieczorem, 19 sierpnia ubiegłego roku. Syn i ojciec przebywali w jednym domu, ale pili osobno. Wieczorem spotkali się w przedpokoju. Doszło między nimi do utarczki słownej, która przerodziła się w bójkę.

Rodzina M. zamieszkiwała dom jednorodzinny w gminie Niedźwiada. Z ustaleń policji i prokuratury wynika, że „rodzina wykazywała oznaki patologii społecznej, członkowie rodziny byli znani w środowisku lokalnym jako osoby nadużywające alkoholu. W domu często dochodziło do awantur”.

Joanna M. zadzwoniła do przychodni. Powiedziała, że jej mąż „uderzył się o kant pieca tyłem głowy i nie żyje”. Na miejsce przyjechał lekarz. Kiedy zobaczył co się stało polecił pielęgniarce z przychodni, aby powiadomiła policję.

Na posesję przyjechał patrol policji z Lubartowa. Joanna M. potwierdziła swoją wersję. O przyczynę śmierci ojca funkcjonariusze zapytali Kamila M. „Słysząc to, Joanna M. krzyknęła do Kamila M. by nic im nie mówił” - czytamy w aktach sprawy.

Śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny wszczęła Prokuratura Rejonowa w Lubartowie. Na ciele pokrzywdzonego biegli stwierdzili dwie rany kłute, które uszkodziły tętnicę i żyłę szyjną. Ofiara zmarła na skutek wykrwawienia.