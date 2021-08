Powiat lubartowski: Wjechał motorem w osobówkę. Był pijany i jechał bez uprawnień

Obrażenia w wyniku wypadku poniósł kierujący motocyklem. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.

- Jak wstępnie ustalili policjanci, 41-letni mieszkaniec gminy Lubartów kierując motocyklem marki Kawasaki podczas włączania się do ruchu wjechał wprost pod nadjeżdżającego volkswagena. Samochód ten poruszał się w kierunku Lublina. Doszło do zderzenia między pojazdami - informuje st. sierż. Jagoda Stanicka z lubartowskiej policji.

Do zdarzenia doszło 30 lipca tuż przed godziną 12:00 w na krajowej 19-tce w miejscowości Mieczysławka.

Jak ustalili mundurowi nie posiadał on uprawnień do kierowania pojazdami. Wyczuwalna była również od niego woń alkoholu. Spostrzeżenia funkcjonariuszy potwierdziło badanie stanu trzeźwości, które wykazało, że ma on ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.