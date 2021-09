Powiat parczewski. 19-latek ukrył narkotyki w kieszeni, a jego 16-letni pasażer… w bieliźnie

Do sytuacji doszło w minioną sobotę (18 września) w miejscowości Glinny Stok (powiat parczewski), kiedy parczewscy kryminalni zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki BMW. Nerwowe zachowanie 19-letniego kierowcy z gminy Parczew oraz jego małoletniego pasażera skłoniło funkcjonariuszy do pewnych podejrzeń, które się potwierdziły.

W trakcie przeszukania pojazdu oraz kontroli osobistej mężczyzn, funkcjonariusze ujawnili dwa woreczki strunowe z zawartością ,,kryształu”, poporcjowane woreczki z suszem konopi oraz inne substancje psychoaktywne – takie jak pochodne amfetaminy i mefedronu.

Najbardziej funkcjonariuszy zdziwiło miejsce gdzie nastolatkowie postanowili ukryć nielegalne substancje. Kierowca narkotyki ukrył w kieszeni, natomiast jego 16-letni kolega, stwierdził że najbezpieczniejsze będą… w jego własnej bieliźnie.

Finał tej sprawy odbędzie się w sądzie, za popełnione przestępstwa 19-letniemu kierowcy BWM grozi do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast jego 16-letni znajomy za swój wybryk odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich.