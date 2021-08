Powiat puławski: Wypadek na drodze S12. Zablokowana droga do Lublina. Są wyznaczone objazdy

Do zdarzenia doszło we wtorek (24 sierpnia) ok. godz. 14 w miejscowości Bronowice (pow. puławski). Na drodze S12 między węzłami Puławy Zachód a Puławy Wisła zderzyły się dwa samochody osobowe.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący volkswagenem nie dostosował prędkości do warunków ruchu, wpadł w poślizg, uderzył w barierę energochłonną, odbił się i uderzył w citroena.

Kierujący volkswagenem trafił do szpitala. Na miejscu pracują policjanci.

Droga w miejscu zdarzenia jest nieprzejezdna. Kierowcy mogą skorzystać z wyznaczonych objazdów drogami lokalnymi:

dla samochodów osobowych w Górze Puławskiej;

dla ciężarowych w Dęblinie i Kozienicach.

Punkt Informacji Drogowej GDDKiA, szacuje, że utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać do godz. 17.