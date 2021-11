Poznaj trasę "Szczepieniobusa" - mobilnego punktu szczepień w ramach akcji #ZadbajOZdrowie

Z inicjatywy wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, na terenie województwa lubelskiego prowadzona jest akcja informacyjno-edukacyjna #ZadbajOZdrowie. Jej ważnym elementem są szczepienia przeciw COVID-19.

- Szczepienia przeciw COVID-19 to jedyny sposób, byśmy zabezpieczyli się przed czwartą falą koronawirusa. Nawet jeśli nam się to w pełni skutecznie nie uda – w sensie liczby zakażeń – to przede wszystkim zmniejszenia niebezpieczeństwa dla utraty zdrowia, życia. To niezmiernie ważne, nie ma innej metody – podkreśla Lech Sprawka.

W ramach akcji prowadzone są szczepienia przeciw COVID-19 w mobilnych punktach szczepień, w którym wszyscy zainteresowani mogą zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson, bez wcześniejszego umawiania się czy zapisywania na konkretną godzinę.