Problemy z nocną opieką lekarską w szpitalu przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Pacjent: „Odesłano mnie na SOR" DUN

Łukasz Kaczanowski/archiwum

Pan Patryk w weekend potrzebował porady lekarskiej. Zgłosił się do punktu nocnej i świątecznej opieki przy al. Kraśnickiej ale, jak twierdzi, odesłano go na SOR. Dyrektor szpitala przy al. Kraśnickiej zapewnia, że pomoc w punkcie dostanie każdy. - Ale organizujemy go na nowo, więc mogą jeszcze wystąpić jakieś niedoskonałości – mówi.