Przed Motorem, przynajmniej w teorii, łatwe zadanie

Oczywiście jest nim Motor, w którym jednak po środowej porażce w Suwałkach z pewnością nastroje najlepsze nie są. Drużyna trenera Marka Saganowskiego gola na wagę porażki 2:3 straciła w doliczonym czasie gry. Dodatkowo może boleć fakt, że był to gol samobójczy.

Sytuacja z 93. minucie doskonale obrazuje jednak przebieg większości meczu z Wigrami, w którym jak dotychczas żelazna obrona lublinian, w żadnym elemencie takiej nie przypominała. Proste błędy, dużo chaosu i nerwowości mogą martwić.

– We wcześniejszych meczach cechowała nas dobrze zorganizowana defensywa. W meczu z Wigrami w obronie zagraliśmy słabo. To starcie daje nam pole do wyciągnięcia wielu wniosków – zauważa trener Motoru, Marek Saganowski.

Skoro jesteśmy już przy wyciąganiu wniosków, to żółto-biało-niebiescy muszą wrócić też pamięcią do pierwszego starcia z Sokołem Ostróda, które odbyło się 23 października. W nim lublinianie także byli faworytem, a skończyło się zaledwie podziałem punktów i remisem 1:1.