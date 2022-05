Przedszkola czekają na dzieci. Rusza rekrutacja uzupełniająca. Zobacz, gdzie są wolne miejsca

- Łącznie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych do rekrutacji uzupełniającej udostępnionych będzie 648 miejsc wychowania przedszkolnego – informuje lubelski ratusz.

W najbliższy poniedziałek (23.05) rusza rekrutacja. Potrwa tydzień (do 27 maja).

Rekrutacja do przedszkoli odbywa się w trzech etapach. W pierwszym rodzice deklarują wolę kontynuowania uczęszczania przez dziecko do danej placówki. Drugi etap to rekrutacja podstawowa, która odbyła się w marcu. W kwietniu ratusz poinformował, że 280 dzieci nie zostało przyjętych do żadnej placówki (119 starało się o miejsce w przedszkolu, 161 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołach szkół). Rekrutacja uzupełniająca to trzeci etap procedur.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie siedmiu placówek. We wniosku wskazują je w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. O przyjęciu decyduje liczba otrzymanych punktów. Pod uwagę brane są kryteria ustawowe oraz gminne