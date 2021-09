Przeszli śladami żołnierzy Hieronima Dekutowskiego. Kolejna edycja Rajdu im. Zapory. Zobacz zdjęcia KS

25 września o godzinie 9 w Bełżycach wyruszył po półtorarocznej przerwie kolejny Rajd im. Zapory. Uczestnicy przeszli polami do lasu krężnickiego, przez Krężnicę Okrągłą, Malinowszczyznę do Zalesia. Ideą wydarzenia jest przywrócenie prawdziwej pamięci o „Zaporze” i jego żołnierzach. Na zakończenie zorganizowano konkurs historyczny, a całość podsumowało ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. Co działo się na blisko 15 km trasie? Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.