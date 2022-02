Pszczółka Start Lublin pokonał Kinga Szczecin i zagra w finale Pucharu Polski! "Zagramy o przejście do historii"

Koszykarze Startu i Kinga w swoich ćwierćfinałach grali dogrywki, ale w sobotnim meczu nie brakowało im energii i determinacji. Szczecinianie rozpoczęli mocno w obronie, a swoją uwagę skupiali przede wszystkim na rozgrywającym lublinian. Ale Mike Scott nic sobie z tego nie robił i trafiał rzut za rzutem. Pierwszą kwartę zakończył z dorobkiem 13 punktów, a pierwszy niecelny rzut Amerykanin oddał dopiero w połowie drugiej kwarty.

- Schenk i Matczak mieli ograniczyć Scotta, ale to się nie udało – przyznaje trener Kinga. - Planem była presja na całym boisku i mocne krycie. Ale Scott dobrze czytał grę, dobrze rozwiązywał sytuacje jeden na jeden. Wszystko zbyt łatwo mu przychodziło. Wiedzieliśmy, że dla Lublina, to on będzie kluczem do zwycięstwa i nie pomyliliśmy się – dodaje Arkadiusz Miłoszewski.