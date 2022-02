Pszczółki u siebie nadal niepokonane. Pewna wygrana z Polonią

Gospodynie po wygranym rzucie sędziowskim, dwukrotnie spróbowały szczęścia z dystansu. Jednak ani Aleksandrze Stanaćev ani Ivanie Jakubcovej trafić się nie udało. Wynik otworzyły rywalki, a konkretnie Martyna Pyka (0:2). Odpowiedziała Natasha Mack (2:2). Kolejne punkty wpadały lubliniankom z dużą łatwością. Kiedy trafieniem „za trzy” popisała się Jakubcova, Pszczółki prowadziły już 11:4. Upłynęło zaledwie trzy minuty spotkania. Dwa oczka dołożyła Mack (13:4). Trener Maciej Gordon poprosił o przerwę na żądanie. Po niej różnica jednak nadal rosła. Lublinianki kontrolowały boiskowe wydarzenia. Na minutę przez końcem pierwszej odsłony było 26:11. Ostatecznie ta zakończyła się rezultatem 26:13, a straty minimalnie zmniejszyć zdołała Martyna Leszczyńska.

Wraz z początkiem drugiej kwarty miejscowe odskoczyły rywalkom jeszcze bardziej. „Trójki” zapisały na swoim koncie Aleksandra Kuczyńska i Kamiah Smalls (34:15). Był to element, który robił różnicę. Polonia do tej pory nie trafiła ani jednej próby z dystansu. Tak już pozostało do zakończenie pierwszej połowy meczu, po której lublinianki pewnie prowadziły w hali MOSiR 44:29.