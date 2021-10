Puławianie zdecydowali. Te projekty zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

W tegorocznym głosowaniu na BO oddano prawie 9,5 tysiąca głosów, przy czym na zgłoszone projekty zdecydowanie częściej głosowały puławianki, stanowiące 63 procent oddających głosy. Pośród głosujących mieszkańców Puław - największą grupą były osoby w przedziale wiekowym od 36 do 49 lat. Najmniejsze natomiast zainteresowanie BO wykazały osoby do 25 roku życia. Mieszkańcy zdecydowali, że w nadchodzącym roku zostaną wykonane 4 projekty duże oraz 7 małych. W przypadku tych pierwszych, najpopularniejszym okazał się być projekt dot. sterylizacji i kastracja psów i kotów wraz z ich czipowaniem. W ramach obywatelskich funduszy 150 tys. złotych zostanie przeznaczone na powstanie ogrodu sensorycznego wraz z placem zabaw we Włostowicach. Środki finansowe trafią także na błonie przy ul. Kaniowczyków, gdzie pojawi się tzw. mała tyrolka, czyli zjazd linowy dla młodszych dzieci. Ostatnią inicjatywą, która doczeka się realizacji jest proekologiczny projekt, polegający na nasadzeniu krzewów w obrębie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Kilińskiego.