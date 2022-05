Puławy. Chciał uniknąć zderzenia z innym pojazdem, więc zjechał na przeciwny pas i uderzył w jadący z naprzeciwka samochód AR

Do zdarzenia doszło w piątek (20 maja) we Wronowie, na drodze wojewódzkiej nr 824. Kierujący volkswagenem chcąc uniknąć zderzenia z innym pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i czołowo zderzył się z jadącym z naprzeciwka citroenem. Dwie osoby trafiły do szpitala.