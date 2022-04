Punk Rock wiecznie żywy! Farben Lehre i Londyn'70 rozgrzali publikę w Kultowej Klubokawiarni. Zobacz zdjęcia z koncertu w Lublinie

Faben Lehre to polski zespół punkrockowy, który powstał w 1986 roku z inicjatywy Wojciecha Wojdy oraz Marka Knapa w Płocku. Od wielu lat zespół dużo koncertuje zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Wystąpił m.in. na festiwalach w Jarocinie w latach 1987–1994, a w latach 1996, 2004, 2006 i 2013 grupa zaprezentowała się na Dużej Scenie Przystanku Woodstock, dając koncerty dla kilkusettysięcznej widowni. Na swoim koncie Farben Lehre ma występy u boku takich formacji jak The Exploited, Die Toten Hosen, New Model Army, GBH, UK Subs, The Toy Dolls, Dritte Wahl, Rasta Knast, Iné Kafe, Kozak System, Normahl, Slobodná Európa. Ich najbardziej rozpoznawalne hity to "Anioły i Demony" wykonane wraz Gutkiem, piosenka na platformie YouTube ma już ponad 17 milionów wyświetleń, "Spodnie z GS-u" ( 7 milinów wyświetleń) oraz kultowa "Matura" (ponad 4 miliony wyświetleń).