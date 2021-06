Radom 76. ZOMO biło bez litości

W połowie lat 70-tych władze PRL - a konkretnie Edward Gierek, I sekretarz KC PZPR wraz z premierem Piotrem Jaroszewiczem - podjęły decyzję o drastycznej podwyżce cen artykułów spożywczych. Wyciągając doświadczenia z krwawego tłumienia protestu z grudnia 1970 r. aparat bezpieczeństwa opracował plan operacji pod ukrytą niewinną nazwą „Lato 76” który pod względem siłowym miał zabezpieczyć pozornie niewinną eufemistycznie nazwaną akcję regulowacji cen, którą ogłosił 24 czerwca 1976r. na posiedzeniu Sejmu premier Piotr Jaroszewicz. Podwyżki miały wejść w życie w poniedziałek 28 czerwca 1976 r.

W następstwie tej informacji 25 czerwca 1976r. ( piątek ) ok. godz. 7.00 pracownicy części wydziałów Zakładów Metalowych im. Waltera w Radomiu przerwali pracę. Następnie pracownicy ci w liczbie ok. 1000 wyszli na ulice Radomia, gdzie zaczęli się do nich przyłączać robotnicy z innych zakładów pracy. Stopniowo przerwało pracę większość dużych – łącznie 25, zakładów w mieście. Protestujący, niosąc flagi narodowe i podnosząc żądania wycofania podwyżek, udali się pod budynek KW PZPR w Radomiu przy ówczesnej ul. 1 Maja ( obecnie 25 Czerwca ) i siedzibę Wojewody Radomskiego przy ul. Żeromskiego. W Urzędzie Wojewódzkim z protestującymi rozmawiał wicewojewoda Eugeniusz Jędrzejewski. Podczas tych rozmów nikt z władz administracyjnych nie podjął wobec protestujących wiążących zobowiązań. Jedynie I sekretarz KW PZPR w Radomiu Janusz Prokopiak zobowiązał się do poinformowania swoich zwierzchników w Warszawie o postulacie protestujących dotyczącym wycofania podwyżek. Ogłosił, iż odpowiedź zostanie im udzielona do godz. 14.00. Jednakże już od momentu wyjścia robotników na ulice Radomia Sztab MSW przygotowywał się do siłowego stłumienia protestów.