Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie protestowali przed ratuszem. Zobacz zdjęcia

I zaznaczył, że "w trakcie trwania sporu zbiorowego podwyżki zostały zrealizowane".

Te słowa padły przed południem. Pracownicy MOPR protestowali pod ratuszem ok. godz. 17. Domagali się, żeby prezydent Żuk wyszedł do nich. Ten tego nie uczynił. Na protestujących czekał natomiast Grzegorz Sołtys, od 1 marca 2024 r. dyrektor MOPR.

- Pan prezydent podkreśla, że otrzymaliśmy 1000 zł. Tylko zapomniał, że za każdym razem było to "gonienie" do minimalnej krajowej. To nie były podwyżki, to były regulacje płac. A my żądamy podwyżki zasadniczego wynagrodzenia, niezależnie od wzrostu płacy minimalnej - mówiła Monika Grzegorczyk z koła NSZZ „Solidarność w MOPR.