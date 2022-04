Raport z boisk 3.ligi. Avia Lepsza od lidera. Chełmianka w hicie na remis

Co ciekawe przed rozpoczęciem środowych meczów piłkarze z Chełma z dorobkiem 49 punktów zajmowali 4. miejsce w tabeli, tracąc do lidera – Siarki Tarnobrzeg dwa oczka. Jedno oczko więcej od zawodników trenera Tomasz Złomańczuka miał ich środowy rywal – Podhale Nowy Targ. Spotkanie między tymi ekipami było najciekawszym w całej kolejce.

Chełmianka przed własną publicznością podzieliła się punktami z Podhalem, a gola na wagę punktu w 90. minucie spotkania zdobył Ezana Kahsay. Dopisany punkcik sprawił, że chociaż zespół z Chełma spadł na 5. miejsce, to jego strata do lidera z Tarnobrzega zmalała i wynosi tylko jeden punkt. Jest to efekt korzystnych dla Chełmianki rezultatów w pozostałych pojedynkach.

Jednym z takich był wynik starcia Siarki z Avią. Będąca ostatnimi czasy w kapitalnej dyspozycji drużyna trenera Łukasza Mierzejewskiego pojechała na teren rywala bez żadnych kompleksów. We wcześniejszych trzech meczach jego podopieczni wygrali trzykrotnie. W połowie kwietnia świdniczanie pokonali w Krakowie ówczesnego lidera, rezerwy Cracovii 2:1. Dwa tygodnie później piłkarze Avii pojechali do zespołu, który zmienił „Pasy” na 1. pozycji i ponownie wygrali różnicą jednego trafienia, tym razem bez straty gola 1:0. W zwycięstwie pomogli im rywale, którzy na swoje nieszczęście w 81. skierowali piłkę do własnej bramki.