Ratusz zapyta młodzież, jaki mają pomysł na Lublin Marta Grabiec

Miasto realizuje badania ankietowe pod hasłem #Poznajmy się!. W ten sposób chce poznać oczekiwania, zwyczaje i preferencje młodzieży zamieszkującej Lublin, a wiąże się to z przygotowaniami do 2023 r., kiedy to Lublin stanie się Europejską Stolicą Młodzieży.