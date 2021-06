Relaks nad Zalewem Zemborzyckim przerwany przez obfite opady deszczu. Ul. Głęboka w Lublinie zamieniła się w rzekę. Zobacz zdjęcia i wideo

Jak informowaliśmy wczoraj, IMGW wydało ostrzeżenie przed prognozowanymi burzami z gradem. Alert ogłoszono na terenie prawie całego kraju. Po godzinie 15 zaczęły się opady deszczu. W niektórych miejscach województwa pojawił się również grad. Największą intensywność opadów odnotowano w godzinach wieczornych.

Z dużej chmury mały deszcz

Choć miejscami opady deszczu były naprawdę intensywne, to do godziny 20 straż pożarna otrzymała jedno zgłoszenie. Sytuacja uspokoiła się w nocy z soboty na niedzielę. Na szczęście w całym regionie nie doszło do poważnych uszkodzeń, które wymagałby interwencji służb.

- Otrzymaliśmy 15 zgłoszeń z całego województwa. Najwięcej w powiecie bialskim i opolskim. W większości dotyczyły zwisających gałęzi. Bardzo dobrą informacją jest brak podtopień – poinformował nas dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Tradycyjny problem na ul. Głębokiej

Przy okazji opadów deszczu często pojawia się problem zalewania niektórych ulic w Lublinie. Nie inaczej było tuż przed północą na ul. Głębokiej. Nagranie otrzymaliśmy od Czytelnika.