„Rosnące zarobki Polaków irytują Niemców". Kolejny pasek TVP hitem internetu. MEMY PW

Kolejny pasek TVP stał się hitem internetu. Tym razem chodzi o materiał zatytułowany „Rosnące zarobki Polaków irytują Niemców”, jaki został wyemitowany w piątkowym (16 kwietnia) wydaniu „Wiadomości”. News dotyczył wyjazdów Polaków na zbiory szparagów do Niemiec. Można w nim było usłyszeć m.in., że taka emigracja zarobkowa to już przeszłość, a przyczyniło się do tego m.in. wprowadzenie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości programu 500+ oraz wzrost polskich wynagrodzeń. Co na to internauci? Na ich reakcję nie trzeba było długo czekać. Zobaczcie najlepsze MEMY! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.