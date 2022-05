Ruszą remonty w zamojskim OSiR warte 25 milionów złotych

- To dla nas naprawdę niezwykle ważne, wręcz strategiczne inwestycje – zapewnia Mateusz Ferens, dyrektor OSiR w Zamościu. - Nasz ośrodek ma już ponad 40 lat i czas go już poważnie nadwyrężył. Tym bardziej, że OSiR jest cały czas eksploatowany.

O tym, że remonty pochłoną 25 mln zł zamojscy radni miejscy zdecydowali na sesji nadzwyczajnej, która odbyła się w poniedziałek (9 maja). Za takimi zmianami, czyli zwiększeniem limitu wydatków o kwotę 900 tys. zł zagłosowało 20 z nich, a trzech wstrzymało się od głosu (byli to Marek Kudela, Janusz Kupczyk i Rafał Zwolak). Dlaczego takie zmiany były tak pilne i konieczne?

„Złożone w ramach postępowania oferty przekraczają wartość środków zaplanowanych na to zadanie” – czytamy w uzasadnieniu przegłosowanej uchwały. Aby inwestycja miała szansę na realizację, trzeba było odpowiednio zareagować. Co teraz? Za owe 25 mln zł (z czego dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład ma stanowić 18 mln zł, reszta to wkład własny) obiekty OSiR zostaną ocieplone, a ich elewacja będzie odnowiona. Zaplanowano także wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymianę pokrycia dachów budynków oraz m.in. okien i drzwi.