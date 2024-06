Sąd odrzucił odwołanie rolników od decyzji wójta Dorohuska o rozwiązaniu protestu na granicy

- Grupy te między innymi próbowały kilkukrotnie wchodzić na tory w celu zablokowania ruchu kolejowego. Było to ewidentnie zdarzenie, zagrażające życiu i zdrowiu ludzi. Ponadto osoby te próbowały sprawdzać, kontrolować pojazdy przejeżdżające, co stanowi naruszenie przepisów prawa – argumentowała sędzia.

Sędzia Iwona Adamiak-Orłowska wyjaśniła, że zgromadzenie zagrażało życiu i zdrowiu ludzi, mieniu w znacznych rozmiarach i naruszało przepisy. Podkreśliła, że z materiału dowodowego - w tym z zeznań samych organizatorów protestu - wynikało, że do Dorohuska przybyły liczne grupy rolników z Polski, które nie zawsze respektowały wszystkie warunki zgromadzenia.

Jak podaje PAP, wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa rozwiązał 22 kwietnia br. protest rolników na granicy w Dorohusku, argumentując to przede wszystkim stratami ponoszonymi przez firmy obsługujące obrót towarowy między Polską a Ukrainą, a także przez importerów i eksporterów. Protestujący odwołali się od tej decyzji do sądu. W czwartek Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił odwołanie rolników, uznając je za bezzasadne.

Zwróciła uwagę, że protest polegający na zmniejszeniu przepustowości ruchu pojazdów doprowadził do powstania nawet 150-godzinnej kolejki ciężarówek oczekujących na odprawę, co powodowało frustrację i zdenerwowanie kierowców.

- Może dlatego miał miejsce incydent, sytuacja konfliktowa pomiędzy kierowcami a uczestnikami zgromadzenia w dniu 6 kwietnia br., gdzie doszło do przepychanek, skutkiem czego było złożenie zawiadomienia o (…) naruszeniu nietykalności cielesnej – podała jako przykład sędzia Adamiak-Orłowska.

Zdaniem sądu protest był również uciążliwy dla okolicznych mieszkańców, bo oczekujące tiry blokowały wjazdy na posesje, utrudniały codzienne dojazdy do pracy, sklepu czy lekarza. Do tego kierowcy wychodzili z pojazdów bezpośrednio przed nadjeżdżające auta, co stwarzało niebezpieczeństwo.