Sensacyjne odkrycie lubelskich archeologów: „Fotografia” konia sprzed 5 tysięcy lat

Blisko 30 lat temu w Gródku na Bugiem rolnik znalazł duże, gliniane naczynie z wyrytymi na nim wizerunkami koni. Po wielu latach badań okazuje się, że to najstarszy wizerunek tego zwierzęcia we wschodniej części Europy Środkowej. - To niesamowite, że mamy taką „fotografię” konia sprzed 5 tysięcy lat – mówi prof. Andrzej Kokowski, archeolog z UMCS, autor badań i publikacji na ten temat.