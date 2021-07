Siatkarze LUK Politechniki Lublin podejmą na inaugurację aktualnych mistrzów Polski

Rozgrywki PlusLigi wystartują 2 października, natomiast ostatnia kolejka rundy zasadniczej została zaplanowana na 2 kwietnia 2022 roku. Odległość, jaką będą musieli pokonać lublinianie to 4675 kilometrów. Najdalszy wyjazd siatkarzy LUK Politechniki czeka do Lubina (592 km), a najbliższy do Radomia (118 km).

Co ciekawe, w nadchodzącym sezonie liga nie będzie tak pędzić, jak miało to miejsce w poprzednich latach. W kalendarzu ligowym znalazły się tylko dwie środy – w 13. i 14. serii gier, w okresie świąteczno-noworocznym. Wszystkie pozostałe kolejki sezonu zasadniczego mają być rozegrane w weekendy. Do tego wszystkie mecze w sezonie 2021/2022 będą transmitowane przez Polsat Sport.

Wraz z terminarzem rozgrywek PlusLigi poznaliśmy również ich system. Najważniejsza zmiana dotyczy długości ostatnich rund play off. Rywalizacja finałowa i mecze o brąz tym razem będą rozgrywane do trzech wygranych.