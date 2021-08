Smakowity weekend w Chełmie. Do miasta przyjechały food trucki. Zobacz zdjęcia Jolanta Masiewicz

Trwa smakowity weekend w Chełmie. Do miasta przyjechały bowiem food trucki, które od piątku do niedzieli od godz. 11.00 do 21.00 serwują mieszkańcom Chełma i okolic niecodzienne smakołyki z różnych stron świat m.in. pyszne dim sumy, belgijskie frytki, szaszłyki czy tosty z El Tosteron. Nie brakuje sycących dań głównych, przekąsek, deserów oraz napojów, w tym aromatycznych kaw i pysznej lemoniady. Wszystkie potrawy przygotowywane są ze świeżych, sezonowych produktów. Na ich bazie powstają przepyszne dania, cenione w całej Polsce. Food trucki stoją na placu przed Galerią Chełm. Można tu spokojnie przysiąść przy stolikach i degustować potrawy. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii z piątku (30 lipca). Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.