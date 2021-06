SMART HOME W LUBLINIE

Systemy Smart Home, popularnie nazywane u nas „domami inteligentnymi” cieszą się nieustannie rosnącą popularnością. Jak podaje portal Statista.com1, ponad 12% nieruchomości konsumenckich na świecie jest lub będzie wyposażonych w tego typu rozwiązania, a tempo wzrostu osiąga wynik dwucyfrowy. Niewątpliwie, rosnąca penetracja oraz prędkość Internetu jeszcze przyspieszy ten trend – już teraz szacuje się, że do 2025 roku co piąty dom lub mieszkanie, będą wyposażone w zaawansowaną technologię typu Smart.

A jak to wygląda lokalnie, u nas w Lublinie? Bardzo podobnie. Na mapie miasta pojawia się coraz więcej inwestycji wykorzystujących rozwiązania zaawansowanej automatyki budynkowej, a co ciekawe - technologia Smart Home, która najczęściej kojarzona była z budownictwem jednorodzinnym, coraz szerzej dociera również do mieszkań w blokach i apartamentowcach. Szukając sposobu na podniesienie jakości oferowanych nieruchomości, deweloperzy coraz chętniej sięgają po nowoczesne rozwiązania technologiczne, pozwalające na podniesienie standardu i większy komfort przyszłych lokatorów. Aktualnie w Lublinie powstaje kilkaset mieszkań, wyposażonych w system Smart Home, w ramach standardu oferowanego przez deweloperów. Takie inwestycje pojawiły się m.in. przy ulicy Orkana, Bukszpanowej, czy Poligonowej, a biorąc pod uwagę ich stale rosnącą popularność, można przypuszczać, iż kolejne tego typu, prestiżowe nieruchomości są tylko kwestią czasu.