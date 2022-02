Smutny rozdział w sprzedaży książek: do księgarni przychodzi coraz mniej klientów

Trudna sytuacja najbardziej daje się we znaki księgarni i kawiarni Między Słowami. Jak podkreśla jej właścicielka, na początku pandemii przetrwać lokalowi pozwoliła właśnie sprzedaż książek, ponieważ gastronomia nie funkcjonowała z powodu obostrzeń.

– Pomoc naszych klientów sprawiła, że w 2020 roku sprzedaż książek wzrosła o 22 proc. w porównaniu do 2019 roku – wspomina tłumaczy Karolina Pikuła. Podkreśla jednak, że w 2021 roku nastąpił spadek: z miesiąca na miesiąc obroty zmniejszały się średnio o 15 proc. Rozczarowanie przyniósł też grudzień, podczas którego zwykle klientów nie brakowało. – Duży spadek widzę od jesieni. Mam wrażenie, że wiele osób zaczęło przeliczać, co ile kosztuje, a to przełożyło się na książkowe zakupy. Zastanawiam się, co w tej sytuacji robić, bo nie stać nas teraz na gromadzenie książek i zamrażanie w ten sposób gotówki.