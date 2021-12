Śnieg i marznący deszcz. Zimowa aura zawitała na Lubelszczyznę. Kierowcy muszą uważać

Sytuacja na drogach w województwie lubelskim staje się niebezpieczna. Opady śniegu oraz marznącego deszczu sprawiają, iż warunki drogowe będą trudne dla podróżujących.

- Obecnie na drogach wojewódzkich pracuje ponad 45 sztuk sprzętu do Zimowego Utrzymania Dróg a jeżeli będzie taka konieczność, ilość ta zostanie zwiększona. Alarm oblodzeniowy we wschodniej i południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, według synoptyków z IMGW, będzie obowiązywał do godzin porannych 7 grudnia – czytamy w komunikacie Zarządu Dróg Wojewódzkich.