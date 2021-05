Spór o przyszłość terenów u zbiegu ulic Roztocze i Orkana. Miasto chce pozwolić tu na budowę bloków. Mieszkańcy są przeciwni

– Nie chcemy tu Manhattanu. Życie mieszkańców na osiedlu domków jednorodzinnych zmieni się w koszmar: plany miasta spowodują, że przybędą tysiące nowych mieszkańców i samochodów. Gdzie się to wszystko tu zmieści? – pyta Henryka Jarosławska, mieszkanka os. Świt.

– Nasz niepokój budzi dopuszczenie tu wysokiej zabudowy wielorodzinnej. To zaburzy układ architektoniczny dzielnicy – sekunduje inny mieszkaniec osiedla.

Chodzi o plany miasta dotyczące zmian zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Roztocze i Orkana. Na półhektarowej działce, gdzie kiedyś była fabryka wind miejscy planiści chcą umożliwić budowę bloków. Procedury trwają od dwóch lat. Do poniedziałku (17 maja) mieszkańcy mają czas na składanie uwag do propozycji urzędników. To już drugie wyłożenie projektu planu zagospodarowania.

– W stosunku do poprzedniego projektu zrezygnowano z wprowadzonej strefy lokalizacji dominant (dopuszczającej zabudowę do 30 m wysokości), korekcie uległy strefy dopuszczalnej wysokości zabudowy, strefa szczególnej przestrzeni publicznej oraz zmieniona została strefa lokalizacji usług w parterze budynku dostępnych z poziomu terenu (ograniczenie wyłącznie do okolic skrzyżowania ul. Roztocze i Orkana) – opisuje Monika Głazik z biura prasowego ratusza.