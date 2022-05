Sprzęt, który pozwala mamom spać spokojnie. Studenci zebrali pieniądze na aparaturę dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Od urodzenia do mniej więcej miesiąca życia – to średni przedział wiekowy pacjentów leczonych na Oddziale Patologii Noworodków. Szpital przy ul. Gębali to jedyne miejsce w naszym województwie, gdzie świeżo urodzone dzieci uzyskują specjalistyczną pomoc.

– Nasi pacjenci to noworodki, które urodziły się chore albo wyszły ze szpitala zdrowe i zachorowały – tłumaczy Agata Tarkowska, lekarka z Oddziału Patologii Noworodków. Z jakimi schorzeniami najczęściej trafiają dzieci? – Problemy są różnorodne. Począwszy od „banalnych” typu nadmierna żółtaczka noworodkowa czy infekcje układu oddechowego lub moczowego po bardziej skomplikowane. Wśród nich są np. problemy związane z wcześniactwem. Mamy na oddziale dzieci, które urodziły się w 25. tygodniu ciąży, z zaburzeniami neurologicznymi, szeregiem wad wrodzonych czy zespołami genetycznymi – wylicza.

Noworodki leżą w łóżeczkach, a obok nich czuwają rodzice, głównie mamy. Zdarzają się pacjenci, którzy opuszczają szpital po dwóch, trzech dniach, ale nie są rzadkością hospitalizacje trwające tygodniami.